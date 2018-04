Vetrine d'artista a Perugia, in via Calderini un'altra geniale opera in mostra: ecco "Fashion Queen"

La vetrina di Federico Castagner, in via Calderini, ospita un’altra geniale opera di Mamo, al secolo Massimiliano Donnari. Un uomo d’affari che si muove con disinvoltura nel mondo, commercializzando prodotti professionali. L’arte costituisce, per così dire, la sua ora d’aria. Mamo gioca a realizzare opere materiche, caratterizzate da un elevato coefficiente di ironia. Vengono rappresentati (ovvero “presi di mira” bonariamente”) personaggi del jet set, del milieu aristocratico e mediatico.

L’opera attualmente in mostra s’intitola “Fashion Queen” ed è intrisa di umorismo sornione, tutto perugino.Un’anticipazione esclusiva. Gli ospiti internazionali del Love Film Festival di Daniele Corvi, e gli invitati a Villa Buitoni per la serata di gala del 30 aprile, avranno il privilegio di ammirare in anteprima ben 5 opere di Mamo.

La serata con cena di gala è dedicata alla consegna del Grifone speciale per la miglior produzione a “Il nome della rosa”, film che verrà in parte girato fra i travertini della Vetusta. E gli invitati plaudiranno di certo a queste opere di singolare appeal.