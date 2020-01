INVIATO CITTADINO Vestirsi con poco, anzi a spesa zero… in via della Viola è possibile

Vestirsi con poco, anzi a spesa zero… in via della Viola è possibile. Ai nastri di partenza la quarta edizione invernale della Festa del Baratto, che si terrà nella giornata di domani, domenica 26 febbraio, a far capo dalle 10:00 fino alle 18:00, ai civici 26-28 di via Cartolari.

È ormai consuetudine dei ragazzi di Fiorivano le viole organizzare la kermesse del baratto di indumenti. E non è solo questione di risparmio, ma di una visione solidale e orientata alla riduzione dello spreco. Lo slogan recita “È inverno. Io baratto e tu?”.

Si raccomanda di conferire indumenti puliti e in buono stato. Viene anche stabilito il limite massimo dei cinque indumenti da portare per procedere allo scambio. Certo, non è possibile rinnovare l’intero guardaroba, ma l’iniziativa consiste anche nel lasciare un segno, nella direzione di un contrasto al consumismo che ingolfa gli armadi e impoverisce la Terra di risorse, peraltro mal ripartite.

Una politica che presuppone una visione etica. Impossibile non condividere.