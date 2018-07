INVIATO CITTADINO - In centro tornano i "pisciatori"... tra ricordi e battute della Perugia di un tempo

Torneranno a Perugia i pisciatori, nome che sembrerebbe evocare piuttosto chi compie l’atto che l’utensile utile a ricoverare l’utente. Erano così chiamati quegli avvilenti contenitori in lamiera bandone (oggi drasticamente eradicati fino all’ultimo esemplare) che un tempo punteggiavano i vicoli e gli angoli dell’acropoli.

Ho usato “ricoverare” non a caso, perché tali box erano dotati anche di un tettuccio in lamiera anti intemperie e di una base in cemento, metallo smaltato o ceramica, per appoggiare le estremità inferiori. Lo “sprezzo del ridicolo” arrivava a tal punto che l’utente era protetto per gran parte del corpo, meno che per il capo e i polpacci. Tanto che chi usava l’arnese poteva essere riconosciuto, e magari salutato, dai passanti, comprese le gentili signore di conoscenza. Ragion per cui, la minzione veniva spesso esercitata “alla vergognosa”, ossia a testa bassa, onde evitare imbarazzanti riconoscimenti.

A Perugia, di “pisciatori” ne esistevano anche in muratura, incassati, come in via del Parione, in qualche modo più discreti. Ricordo una spassosa poesia, in tema, di Claudio Spinelli: ’L GALATEO: Arivar’no ’n siem’ al pisciatore, / quillo che steva giù per via ’Radina: / “La prego, pisci lei”, “No, lei dottore…” / “Ma no”, “Ma sì” e via nco ’sta manfrina. / ’Nsomma, per fatte breve la questione…/ pisciàron tutti du’ drent’ai calzone.

A Perugia - ricorda Walter Pilini - un calzolaio andava a svuotare la vescica in quello di via della Formica, dove era solito anche bere: accostava la mano sotto l’acqua a mo’ di coppa e ci avvicinava la bocca. A chi gli fece notare la mancanza d’igiene, rispose piccato: “Tanto quassù è pulita!”.

Nella Vetusta di “pisciatori” ce n’erano a iosa. Ricordo quello al Liceo Mariotti, in cima a via Marzia, in Via del Forte, vicino alla libreria Simonelli (oggi Feltrinelli), in via delle Conce… Le amministrazioni comunali, in preda a mania demolitoria, li hanno fatti rimuovere uno a uno. Oggi ci si accorge che svolgevano una funzione fondamentale, specie per gli anziani prostatici. Si dice: “Il bagno c’è anche al bar”. Risponde un uomo attempato: “Quanti caffè devo prendere al giorno per soddisfare queste necessità?”. Non vorremmo che si alzasse il livello di nervosismo della pòlis.