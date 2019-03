INVIATO CITTADINO Il vassoio happy hour con immagini della città del Grifo

Un oggetto d’uso connotato da una cifra identitaria: il vassoio happy hour con immagini della città del Grifo. Questo il progetto di “utility artistica” posto in essere da Francesco Quintaliani, il pittore della Perugia più cromaticamente esplosiva e fortemente identitaria.

Quintaliani è noto, e apprezzato, per le originali immagini con le quali racconta una città gioiosa e vitale, non di rado trasferita sui supporti d’uso dei materiali più vari: tazzine e foulard, puzzle e palle di Natale, ventagli e t-shirt. Insomma: dalla quotidianità al fashion, da solo o anche in collaborazione con prestigiose firme della moda.

Stavolta ha avuto l’idea di proporre un vassoietto da happy hour con un comodo supporto per bicchiere e uno spazio per assaggi e stuzzichini. La prelibatezze enogastronomiche, associate alla suggestione di Piazza Grande, rendono più amabile e gioiosa la festa.

Il prototipo è pronto (vedi in pagina la modella e il… modello). Non resta che partire con la produzione e testarne il gradimento. Che, specie fra i perugini, si prevede altissimo.