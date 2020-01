INVIATO CITTADINO Ponte San Giovanni, gli artisti rimediano agli scempi dei vandali

Ponte San Giovanni. Gli artisti rimedieranno agli scempi delle loro opere, ripristinando le parti sottratte o danneggiate.

Quando la buona volontà può più del dissennato vandalismo, esercitato anche in forme vicine al sacrilegio. Quel Bambinello, asportato e gettato non si sa dove, verrà rifatto dall’artista Giusi Velloni e riposizionato, l’anno prossimo, dove stava in origine.

Così come lo scempio della testa di San Giuseppe, staccata con un colpo di mazza, è già stata risistemata da Paolo Ballerani, l’unico a utilizzare quello speciale polistirolo per realizzare installazioni di elevato spessore artistico.

Lo assicura l’addetto stampa della pro Ponte e storico film maker Rai, Gino Goti. Il quale ci invia anche uno scatto delle telecamere poste accanto alla mano multietnica di Tippolotti-Ballerani e puntate anche su via Cestellini e via della Scuola.

Dall’analisi delle registrazioni, in mano agli inquirenti, si potrebbe scoprire anche l’identità degli sciocchi distruttori.