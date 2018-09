Norcia e Castelluccio ritornano alla "vita": negozi e ristoranti tornano ad aprire, pronti i contenitori Galleria e Deltaplano

Un piccolo ma fondamentale passo verso il ritorno alla normalità (all'economia fondamentale per evitare un definitivo spopolamento) in Valnerina dopo il dramma terremoto che ha demolito case, aziende, negozi e ristoranti. Il 17 settembre sarà ricordata un po' come la data della svolta almeno per Castelluccio di Norcia: infatti saranno consegnate le chiavi a 6 operatori economici le cui attività saranno ospitate nel primo e secondo modulo del “deltaplano” di Castelluccio di Norcia. Sarà inaugurata anche la sede operativa del Soccorso alpino e speleologico Umbria. Nuovi spazi commerciali anche a Norcia: sarà aperta la “galleria” di Norcia, l’immobile che ospiterà 22 attività produttive delocalizzate a causa del danni provocati dagli eventi sismici ai rispettivi immobili.