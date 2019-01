Valfabbrica, statua della Madonna piantata sopra a un'opera d'arte contemporanea

Una statua della Madonna piazzata sopra un'opera d'arte contemporanea dell'artista Danilo Fiorucci. E' successo a Valfabbrica, dove il monumento a San Sebastiano è stato trasformato in un piedistallo davanti alla Chiesa della Madonna del Chiascio.

II sindaco Roberta Di Simone, sbotta: "La vicenda della statua della madonna e del monumento a San Sebastiano ha dell’incredibile. Un'opera di quel livello artistico è stata deturpata". E ancora: "Abbiamo subito convocato il Parroco, Don Antonio Borgo, per far ripristinare l’opera, ma il tentativo è stato vano. L’artista - spiega il sindaco - che, giustamente rivendica la propria opera, ha presentato una denuncia e dunque le eventuali responsabilità emergeranno". Intanto, però, il Comune di Valfabbrica annuncia "la volontà di questa amministrazione di ridare lustro all’opera riconoscendone il valore artistico e culturale". E il sindaco spiega: "Nell’incontro che abbiamo avuto con l’artista, che è l’unico che ci ha messo a conoscenza della vicenda, è emerso che lui già dal 2011 ha voluto donare l’opera al Comune ed avendo appreso ciò ci siamo attivati e resi disponibili predisponendo gli atti necessari al fine di collocare l’opera in terreni di nostra proprietà".