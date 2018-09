Valfabbrica, cresce il gruppo della Protezione Civile: sei nuovi volontari in campo

Il gruppo comunale della Protezione Civile di Valfabbrica si allarga e lo fa con sei nuovi volontari. Nella giornata di venerdì 28 settembre, nella sala consiliare, c' è stata la consegna degli attestati da parte del Sindaco, che ha voluto salutare i nuovi iscritti e ringraziarli per questo percorso che li porterà ad essere cittadini più consapevoli e una risorsa importante per la comunità.

"E’ estremamente positivo e incoraggiante l’aumento di volontari che denota una certa sensibilità dei nostri cittadini verso il bene della collettività" ,commenta il Sindaco Roberta di Simone. Soddisfatto anche il Coordinatore Fabrizio Pierini che ha voluto sottolineare l’importanza di avere un gruppo più numeroso che possa dare il proprio contributo ai tanti servizi da svolgere durante l’anno sia nel territorio comunale che fuori.