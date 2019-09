Valfabbrica, la nuova sala operativa della Protezione Civile è realtà

Il Comune di Valfabbrica, grazie alla collaborazione del Gruppo dei volontari e anche di aziende e cittadini per lo più a titolo gratuito, ha reso possibile la realizzazione di un nuovo prefabbricato, situato a Casacastalda, funzionale alle operazioni della Protezione Civile; infatti al suo interno, secondo quanto riportato dal Gruppo comunale, è stato fornito di tutto ciò che è necessario ad affrontare le difficoltà e necessità dei cittadini in caso di emergenza: connessione a internet, videosorveglianza, linea telefonica, televisore, frigorifero, posti letto per i volontari.

Al taglio del nastro ha dato la sua benedizione Don Gianfranco ed erano presenti l'Amministrazione comunale con il Sindaco, il Vicesindaco Sabino Dattoli e il Consigliere comunale Marco Dell'Orso; il Coordinatore del Gruppo comunale Fabrizio Pierini, il Vicecoordinatore Vincenzo Laurizi, il nuovo Responsabile del dipartimento di protezione civile dell'Umbria (Ing. Francesco Ramacci), e il funzionario al dipartimento di protezione civile Alessandro Silvestri. Hanno partecipato, inoltre, anche tutti i volontari, i Carabinieri, la polizia municipale, i presidenti delle associazioni e il gruppo volontari della misericordia di Fossato di Vico. La partecipazione riscontrata per la realizzazione e per l'inaugurazione di questo prefabbricato è "segno di grande spirito di comunità" spiegano il Sindaco Roberta di Simone e il Coordinatore.