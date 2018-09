Valfabbrica, scuola nuova di zecca per Casacastalda: finanziamento per quasi un milione di euro

Valfabbrica è rientrata nella graduatoria per il bando regionale POR-FESR 2014-2020 per l’edilizia scolastica . E avrà a disposizione 967.258,55 euro per il progetto relativo al plesso scolastico della scuola media della Frazione di Casacastalda che prevede un intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico con la realizzazione della serra solare.

Dal punto di vista strutturale, vengono eseguiti un insieme di interventi che portano al raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore allo 0,80 così come previsto dalle norme tecniche di costruzione 2018. Più nello specifico l’intervento di efficientamento energetico prevede la realizzazione di un cappotto esterno realizzato con pannelli di lana di roccia da cm. 10, sostituzione degli infissi esterni con infissi in PVC con vetri termici basso emissivo, impianto di climatizzazione interno con pavimento radiale alimentato da un sistema ibrido caldaia-pompa di calore integrata, con termoregolazione autonoma per ciascun ambiente. Impianto elettrico dotato di corpi illuminanti esterni a led ed interni a led con rilevatore di presenza e di luminosità.

Inoltre l’edificio verrà dotato di impianto antintrusione e di impianto fotovoltaico della potenza di 7 Kw. Vengono inoltre eseguiti gli interventi necessari e di adeguamento alle norme antincendio e relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. Dal punto di vista distributivo i lavori prevedono una razionalizzazione degli spazi creando al primo livello (piano rialzato) tutti gli spazi per servizi e laboratori mentre al piano superiore verranno poste le aule per la didattica. A questo livello viene creato un nuovo spazio destinato a laboratorio in comunicazione con la nuova veranda solare ove sarà possibile sviluppare nuove attività didattiche.

Esulta il Sindaco Roberta Di Simone nell’apprendere dell’avvenuta ammissione al finanziamento: “Si continua, senza fermarsi, per la sicurezza e l’ammodernamento degli edifici scolastici nella consapevolezza dell’importanza di questi interventi per elevare innanzitutto la sicurezza, la formazione e la crescita dei nostri bambini, che devono frequentare le lezioni in aule adeguate e sicure. Questo è un nostro dovere inderogabile che caratterizza la nostra azione amministrativa e tale importante risultato è il frutto della capacità di programmazione di questa amministrazione comunale in grado di presentare richieste e progetti per migliorare il proprio patrimonio scolastico a beneficio della città e dei nostri studenti”.

L’Assessore all’istruzione di Valfabbrica Sara Bazzucchi soddisfatta afferma :“La scuola è sempre stata una priorità del mio mandato perché investire sulle nuove generazioni significa far crescere una comunità intera. In un mondo in cui si ragiona sempre più in termini di numeri e quantità è importante rimettere al centro la qualità dei servizi e questo stiamo facendo attraverso fatti concreti. Attraverso questi ingenti finanziamenti oltre ad un innalzamento dei livelli di sicurezza sarà realizzata, a Casacastalda, una struttura all’avanguardia e innovativa che allo stesso tempo si allinea agli standard di sostenibilità ambientale offrendo la possibilità di sviluppare nuovi percorsi didattici e nuove possibilità per l’intero territorio”