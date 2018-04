"Anche i bimbi non vaccinati devono finire l'anno": approvata mozione in Consiglio, ma la 'palla' passa al Governo

Nonostante l’obbligo dei vaccini nelle scuole, che ha permesso in Umbria di raggiungere una copertura del 95 per cento tale da assicurare l’immunità di gregge (riducendo così la circolazione degli agenti infettanti e la diffusione di malattie), è stata approvata oggi in Consiglio regionale una mozione con la quale si chiedeva “l’impegno della Giunta regionale affinché tutti i minori (0-4 anni) non in regola con le vaccinazioni, ma regolarmente iscritti e accettati presso asili nido e scuole dell’infanzia, possano portare a termine l’anno scolastico 2017/18 senza interruzione della continuità educativa”.

“Senza per questo arretrare di un passo sulla netta volontà di riaffermare l’utilità dei vaccini, sulla cui efficacia non abbiamo dubbi, la Giunta regionale si impegna a rappresentare al Governo la situazione della presenza nelle scuole di bambini per i quali non è stato avviato l’iter di vaccinazione, al fine di trovare una soluzione che tenga insieme l’esigenza dell’avvio del programma di vaccinazione, con la conclusione dell’anno scolastico da parte dei bimbi stessi”.

E’ quanto affermato dall’assessore regionale alla Salute, Coesione sociale e Welfare, Luca Barberini, commentando la mozione approvata oggi in Consiglio regionale. “Assolvere all’obbligo vaccinale – ha detto l’assessore Barberini – è un atto di responsabilità non solo verso i più piccoli, ma verso tutta la comunità e, in particolare, verso quelle persone che, per patologie gravi, non si possono vaccinare”.

Rispetto ai cosiddetti inadempienti, cioè i bimbi per i quali ad oggi non è stato avviato l’iter vaccinale, Barberini ha precisato che il problema è disciplinato a livello nazionale e in materia le Regioni non hanno nessuna potestà legislativa. Abbiamo però recepito lo spirito della mozione con la quale ci si chiede un intervento presso il Governo per far completare l’anno scolastico ai bambini. Su questo versante ci impegniamo, come fatto da altre regioni, ribadendo comunque in modo chiaro l’obbligatorietà dei vaccini”.