Rischio amianto killer, tecnologia d'avanguardia e nuove strumentazioni per l'Usl Umbria1

Tecnologia di ultima generazione per la prevenzione del rischio amianto al laboratorio di Igiene Industriale dell'Usl Umbria 1 di Bastia Umbra. Nel centro specializzato vengono messe in atto le più moderne metodologie di ricerca e studio dell’esposizione alle fibre di amianto dei lavoratori e della popolazione. La struttura, già accreditata al Ministero della Salute e centro di Riferimento Regionale per la ricerca delle fibre di Amianto, si è recentemente dotata di una nuova e più evoluta tecnologia in tema di analisi delle fibre di amianto e cioè della Microscopia Elettronica a Scansione (SEM).

Il nuovo microscopio verrà presentato giovedì 27 giugnoalle ore 9,30presso la sala convegni del Centro di Salute della Usl Umbria 1 a Bastia Umbra(piazza delle Tabacchine, 8) alla presenza del commissario straordinario della Usl Umbria 1 Andrea Casciarinell’ambito di un’iniziativa di formazione destinata a sanitari, tecnici ed altri interessati, intitolata “Amianto: attualità e problematiche preventive”.