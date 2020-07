Usl Umbria 1, dal 19 luglio aperture straordinarie domenicali dei punti prelievi

Aperture straordinarie di domenica e aumento del numero giornaliero dei prelievi di sangue, che, nell’ultima settimana, hanno superato anche i 30 giorni di attesa.

Ecco tutti gli orari dei distretti. Nel distretto Alto Chiascio domenica 19 luglio sarà aperto il punto prelievi del Centro Salute di Gubbio dalle ore 7 alle 9 mentre domenica 26 luglio quello del Centro Salute di Gualdo Tadino dalle ore 7 alle 9. A Perugia il Poliambulatorio di piazzale Europa sarà aperto per i prelievi domenica 19 dalle ore 7,30 alle 10,30. Nel distretto Alto Tevere l’apertura del punto prelievi del Centro salute di Umbertide è prevista domenica 19 e domenica 26 luglio dalle 7,15 alle 9,30. Anche nel distretto Media Valle del Tevere il centro prelievi, riattivato da giovedì 16 luglio, sarà a disposizione degli utenti sia domenica 19 che domenica 26 luglio.

"Alcuni utenti - scrive la Usl Umbria 1 - che hanno effettuato la prenotazione con tempi lunghi potrebbero essere richiamati dai Cup per anticipare l'appuntamento alla mattina della domenica. Come sempre saranno rispettate tutte le misure di sicurezza e di prevenzione relative al Covid-19 disposte in seguito alla normativa vigente".