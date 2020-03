Usl Umbria 1, il centro distribuzione farmaci di Perugia cambia sede

Da lunedì 9 marzo il punto di distribuzione farmaci del distretto del Perugino in via XIV Settembre 75 si trasferisce all'Azienda Ospedaliera "Santa Maria della Misericordia", nei locali a piano terra area Cup.

Il servizio, spiega una nota della Usl Umbria 1, sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 16, sabato e prefestivi dalle ore 9 alle ore 14, resterà chiuso la domenica e negli altri giorni festivi.

Nella nuova sede sarà possibile ritirare anche il primo ciclo delle terapie prescritte in dimissione ospedaliera, così da semplificare e rendere più accessibili i percorsi per gli utenti, oltre ai farmaci già erogati fino al giorno 6 marzo presso il punto distributivo di via XIV settembre.

Per consentire le operazioni di trasloco e garantire l'apertura per lunedì 9 marzo presso la nuova sede, il punto distributivo di via XIV Settembre sarà chiuso già da sabato 7 marzo.