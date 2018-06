Università di Perugia, giovani e talentuose sbancano il concorso: le loro tesi di laurea sono le migliori

Due tesi di laurea premiate al concorso indetto dall'Università di Perugia su vari temi sociali, tra cui le discriminazioni, la violenza sulle donne e le pari opportunità. Sono state le dottoresse Bedini e Haliti le vincitrici del concorso, ricevute a Palazzo Murena, sede del Rettorato, per la premiazione del bando di concorso dell’Ateneo promosso dal Comitato Unico di Garanzia (Cug).

Si sono imposte Maria Laura Bedini per la tesi dal titolo “Divario di genere: una prospettiva generale e il caso studio dei laureati dell’Università degli Studi di Perugia” (corso di laurea specialistica in Relazioni internazionali - relatrice la professoressa Mirella Damiani) e Resmie Haliti, per la tesi “Una etnografia della memoria: il caso della violenza sulle donne in Kosovo” corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali - relatore il professor Riccardo Cruzzolin).

“Abbiamo sempre cercato di portare avanti, con la professoressa Damiani e tutti gli altri, attività legate alle pari opportunità, che prima erano assenti – ha sottolineato il Rettore Franco Moriconi -. I piccoli passi che abbiamo compiuto, come ad esempio il ‘libretto in transito’, stanno portando a grandi risultati come testimonia il più recente Rapporto di genere che è stato fatto in Ateneo: ne sono molto fiero perché non siamo in molti in Italia ad averlo, con la volontà di continuare su questa strada”.

Alla cerimonia sono inoltre intervenuti il professor Emidio Albertini, presidente del Comitato Unico di Garanzia e i componenti della commissione giudicatrice, Stefano Giubboni, Massimo Nafissi (che ha letto le motivazioni dei riconoscimenti assegnati), Nataša Raschi.