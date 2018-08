Università per Stranieri, al via il nuovo master: 20 borse di studio da 1500 euro, le scadenze

Al via all’Università per Stranieri di Perugia la II edizione del Master di I livello in “International business and intercultural context” (Ibic), aperto a laureati di qualsiasi ambito disciplinare senza limiti di età e di provenienza geografica, in collaborazione con la Fondazione Onaosi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Si tratta nello specifico di un percorso di alta formazione che ha come obiettivo quello di far acquisire ai partecipanti una concreta autonomia nella gestione di progetti di Internazionalizzazione e nasce dalle esigenze di molte imprese italiane che si stanno orientando verso i mercati internazionali. Il piano didattico e lo stage aziendale consentiranno l'acquisizione di conoscenze, strumenti e competenze, assolutamente necessarie nel nuovo scenario di cambiamenti sociali, culturali e politici.

Interessanti opportunità curriculari per tutti quelli che conseguiranno il master. Potranno infatti avere la possibilità di iscriversi al corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS) dell’Università per Stranieri di Perugia in abbreviato al 2° anno, con la convalida di 45 CFU.

La metodologia didattica proposta integra gli aspetti della formazione classica d’aula attraverso gli strumenti del project work, case study, lavori di gruppo, learning by doing, permettendo ai partecipanti di acquisire capacità immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Lo stage, parte integrante del master, sarà svolto presso istituzioni a supporto dell’internazionalizzazione e in aziende operanti in tutto il territorio nazionale con particolare attenzione alle opportunità occupazionali offerte e alla loro localizzazione sul territorio rispetto alla residenza dei partecipanti al master. L'elenco completo delle istituzioni/aziende che hanno dato disponibilità per lo svolgimento degli stage degli studenti è disponibile sul sito www.unistrapg.it

Il Master, che partirà nel mese di novembre prossimo, è composto complessivamente da 1500 ore tra lezioni frontali, laboratorio, project work e stage. A conclusione del percorso saranno attribuiti 60 crediti formativi universitari (CFU). Sono 20 le borse di studio messe a disposizione di cui 15 dalla Fondazione Onaosi (vedi le modalità al sito www.onaosi.it), e 5 dall’Università per Stranieri di Perugia, del valore di 1.500 euro ciascuna, come contributo a parziale copertura dell’iscrizione. Le iscrizioni al master si potranno fare online entro le ore 12 del 20 settembre 2018 al sito www.unistrapg.it al seguente indirizzo: https://goo.gl/uHaqjw

Per informazioni più dettagliate sul master si può scrivere a: rita.mariotti@unistrapg.it, o chiamare il numero 075 5746 629/662