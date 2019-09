Università di Perugia, Giulia Brufani è tra i 100 talenti d'Europa

Giulia Brufani, studentessa della Laurea Magistrale in Scienze Chimiche del gruppo Green Soc del professor Luigi Vaccaro, è stata selezionata fra i 100 studenti “top-talented” d’Europa (laureandi, dottorandi e dottorati di età compresa fra i 20 e i 29 anni) per partecipare al “Roche Continents” svoltosi a Salisburgo e organizzato in collaborazione con il Festival di Salisburgo.

Finanziato dalla nota casa farmaceutica Roche, questo è un evento unico nel suo genere in cui ogni anno i 100 migliori studenti Europei di area scientifica e umanistica vengono riuniti con l’obiettivo di ‘ispirare connessioni’ fra aree culturali diverse e superare i classici confini fra scienza, arte e innovazione.

“Roche Continents 2019 è stata un'esperienza davvero emozionante e gratificante – dice Giulia Brufani -. Mi ha permesso di conoscere studenti provenienti da 29 diverse nazionalità e di avere scambi di idee con alcuni dei Principal Scientist della Roche; ha reso possibile sperimentare, soprattutto, una fusione tra arte e scienza facendo incontrare studenti di entrambi gli ambiti. È stato davvero coinvolgente conoscere appassionati scienziati e artisti e vedere come gli uni venivano ispirati dagli altri nelle diverse attività proposte sul tema ‘Myths, Data and Me’. Un'esperienza davvero unica nel suo genere che mi ha permesso di sperimentare che la differenza culturale è un grande valore aggiunto”.