Lo Studium perusinum è ormai lanciato a livello internazionale: proficue collaborazioni sul piano della ricerca scientifica

Lo Studium perusinum è ormai lanciato sul piano internazionale, grazie alle proficue collaborazioni che ha saputo intessere sul piano scientifico. Elemento propulsore di queste prestigiose iniziative è il professor Franco Cotana, che tanto credito riscuote in qualificati ambienti di ricerca e di studio.

È notizia recente la visita ai laboratori con lo studente Luca Fantaccione del corso di Laurea di Ingegneria Meccanica dell’università di Perugia. Il giovane rimarrà a NYC presso il City College dell’Università CUNY per sostenere 4 esami e completare il piano di studi.

L’evento si contestualizza nell’accordo, sottoscritto a fine 2017 con la CUNY e il City College, grazie al quale si è avviata una collaborazione per attività di ricerca nel settore delle energie rinnovabili e delle Biomasse in particolare. Sono previsti scambi di docenti e studenti.

È da dire che l’accordo – sottoscritto dal rettore Franco Moriconi, fra Università di Perugia, Calandra Institute e Università CUNY – prevede importanti collaborazioni, non solo nel campo ingegneristico, ma anche in tutti gli altri settori scientifici e umanistici. Ricorda il professor Franco Cotana: “Già in quest’anno accademico, studenti da New York frequentano il nostro dottorato in Energia e Sviluppo sostenibile e corsi di studi umanistici”.

Precisa: “Oggi con il direttore prof. Marco J. Castaldi, del centro di ricerca Earth Engineering della CUNY e con il rettore del Calandra Inst. Prof.Anthony Tamburri, sono state poste le basi per ulteriori progetti scientifici e scambio studenti”. Non c’è che da congratularsi per questi lusinghieri successi, capaci di portare degnamente nel mondo della scienza e della cultura internazionale il nome di Perugia.