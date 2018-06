Università di Perugia, nuovo bando e 12 borse di studio per i dottorati: ecco la scadenza

Dodici borse di studio per gli studenti laureati nelle Università estere. A finanziarle, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia: le borse sono destinate a laureati per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca per l’anno accademico 2018/2019 all’Università degli Studi di Perugia.

Il bando di selezione, pubblicato venerdì scorso dall’Ateneo perugino, si inserisce nel più ampio progetto “Internazionalizzazione dell’offerta didattica” finanziato per circa 1 milione di euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che comprende 4 diverse azioni indirizzate allo sviluppo dell’internazionalizzazione dell’Ateneo.

Con le 12 borse di studio, che per un periodo di tre anni porteranno nel territorio umbro giovani studiosi provenienti da altri Paesi per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca, l’Università degli Studi di Perugia si propone di costituire un ambiente scientifico multiculturale, per accrescere la mutua conoscenza in specifiche discipline e sviluppare network con altre Università e centri di ricerca a livello internazionale. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca scade il 1° agosto 2018. Il bando con le informazioni e le modalità di partecipazione è disponibile all’indirizzo internet www.unipg.it

“Questo progetto, realizzato grazie al sostanziale supporto della Fondazione, sempre al nostro fianco e sempre in prima linea nel sostegno delle iniziative più meritorie – ha dichiarato il Rettore Franco Moriconi – ci consente di aggiungere un importante e concreto tassello al perseguimento di due obiettivi ai quali l’Ateneo, negli ultimi anni, ha lavorato con tenacia e perseveranza: internazionalizzazione e condivisione. Arricchimento scientifico, culturale e creazione di reti locali e internazionali, quindi, non solo a vantaggio della comunità accademica ma a beneficio del territorio nel suo insieme”.

“Con il sostegno a tale progetto – ha detto il Presidente Giampiero Bianconi - la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia conferma una condivisione di intenti che da anni la vede al fianco dell’Ateneo Perugino per sostenere iniziative di ampio respiro a favore dello sviluppo del sistema universitario del territorio.

Ma non finisce qui. Un’altra linea di intervento riguarda la mobilità studentesca verso sedi extra-europee. A tal fine, grazie al sostegno della Fondazione, è stato pubblicato il bando “Sostegno alla mobilità studentesca verso sedi extra-europee - Best Student Out extra-UE” che ha permesso all’Università di bandire circa 60 borse di studio finalizzate alla mobilità degli studenti per un semestre presso sedi non coperte dal programma Erasmus, con cui l’Università ha siglato accordi di cooperazione culturale e scientifica. Il bando, pubblicato sempre all’indirizzo www.unipg.it, scade il 9 luglio 2018.