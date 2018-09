Dal nuovo corso sul Made in Italy alla Comunicazione, tutti i corsi: la Stranieri apre le porte alle aspiranti matricole

Tutto pronto all’Università per Stranieri di Perugia per le giornate dell’orientamento dedicate ai futuri studenti che vogliono conoscere informazioni dettagliate sulle modalità di immatricolazione e sui servizi dell’Ateneo. Il campus di via Carlo Manuali della Stranieri apre le porte, i mercoledì del 12 e del 19 settembre, con inizio alle ore 10.00, a tutti gli studenti delle superiori e universitari, alle loro famiglie e a tutti gli interessati per far conoscere l’offerta formativa dei corsi di laurea.

Nelle due giornate dell’orientamento, dalle 10 alle 11.30, saranno illustrati i corsi di laurea in Comunicazione internazionale, interculturale e pubblicitaria (ComIIP); in Lingua e cultura italiana (LiCI); in Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO). E a seguire, dalle 12 alle 13, saranno invece presentati i corsi di laurea magistrale in Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d'immagine (ComPSI); in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS); in Italiano per l’insegnamento a stranieri (ItaS); e in Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa (TrIn).

Le giornate dell’orientamento sono un’opportunità di informazione, rivolta in particolare a tutti gli studenti, delle scuole superiori, quelli appena diplomati, e universitari, alle loro famiglie e a tutti gli interessati, per aiutarli a scegliere al meglio il loro percorso di studi e per conoscere tutti i servizi che l’Università per Stranieri di Perugia offre.

All’evento, che si terrà nell’aula B della palazzina Valitutti, prenderanno parte il prof. Enrico Terrinoni, presidente del corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa (TrIn), il prof. Rolando Marini, presidente del corso di laurea in “Comunicazione internazionale, interculturale e pubblicitaria, (ComIIP)”, il prof. Giovanni Capecchi presidente del nuovo corso di laurea in Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO) Mico e in Lingua e cultura italiana.