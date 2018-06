Nomine & Poltrone - Università, il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha un nuovo direttore

Fausto Elisei, professore Ordinario di Chimica fisica, è il nuovo direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, per la restante parte del triennio accademico Le votazioni si sono svolte nel pomeriggio di oggi; gli aventi diritto al voto nella tornata elettorale erano 95 e di questi in 82 hanno votato.

Il Professor Elisei ha ottenuto 68 preferenze; 14 le schede bianche.Il Professor Elisei è membro del consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia e presidente del Centro di Eccellenza Materiali Innovativi Nanostrutturali per Applicazioni Chimiche, Fisiche e Biomediche.

Le elezioni erano state indette dal professor Renzo Ruzziconi, Decano del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, il 7 maggio 2018 a seguito delle dimissioni del professor Francesco Tarantelli. Il Decano ora provvederà a proclamare in via provvisoria il candidato risultato eletto, dandone immediata comunicazione al Rettore, unitamente al verbale delle operazioni elettorali. Decorsi i termini per eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto definitivo degli stessi, il Decano proclamerà in via definitiva il vincitore che verrà nominato con decreto rettorale.