Università di Perugia, laurea a doppio titolo con la Plekhanov Russian University of Economics: ecco i primi 5 laureati

Sessione di laurea ‘speciale’ a Palazzo Bernabei, prestigiosa sede, ad Assisi, dell’Università degli Studi di Perugia: cinque studenti del Corso Magistrale in Finanza e metodi quantitativi per l’economia, del Dipartimento di Economia dell’Ateneo perugino, hanno conseguito la laurea con doppio titolo con la Plekhanov Russian University of Economics.

Si tratta dei primi che hanno preso parte al programma che ha consentito loro di ottenere la laurea con doppio titolo. Sono i dottori Luca Barbanera (titolo della tesi: “Option valuation using Lévy processes and the fast Fourier transform”), Marco Funari (“Analysis of rare events: the extreme value theory and its applications”), Enrico Giovannini (“Italian pension funds. An example on how calculate the contribution rate”), Ettore Mancini (“Equity-linked life insurance”), Laura Morini (“Backtesting sull'Expected Shortfall”); tutti hanno ottenuto la votazione di 110/110 e lode.

Alla discussione della tesi, oltre alla Commissione in loco – composta dai professori Elena Stanghellini (presidente), Mauro Pagliacci, Marco Nicolosi, Davide Petturiti, Gianna Figà Talamanca, Alberto Burchi, Franco Moriconi - hanno preso parte anche tre docenti dell’ università russa, connessi mediante video conferenza, che hanno rivolto domande ai candidati.

“Per il Dipartimento di Economia di Perugia si tratta di un programma per il conseguimento di doppio titolo con un’ università prestigiosa che apre ampie opportunità di lavoro internazionali – ha sottolineato la professoressa Elena Stanghellini, docente di Economia e delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali -; un percorso iniziato lo scorso anno accademico e che ha consentito agli studenti del Corso di laurea Magistrale in Finanza e metodi quantitativi per l’economia di Perugia di trascorrere un periodo di studio presso l’università russa. In maniera analoga studenti dell’ateneo russo hanno svolto un periodo di studio a Perugia, presso il Dipartimento di Economia ed hanno completato con successo il loro percorso di studio, conseguendo anch’essi una doppia laurea”.

L’accordo tra le due Università prevede anche lo scambio di docenti per scopi didattici e di ricerca. Alla cerimonia è intervenuta anche l’amministrazione comunale di Assisi che ha espresso soddisfazione per l’attività svolta dall’Università degli Studi di Perugia nella città serafica. Fondata nel 1907, la Plekhanov Russian University of Economics è un prestigioso Ateneo con un’elevata propensione all’ internazionalizzazione.