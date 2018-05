Università, un corso di laurea per diventare Geometra: "Ci stiamo lavorando"

La proposta di legge sull’istituzione della Laurea del geometra è stata già presentata al Senato e in alcuni atenei stanno partendo, in via sperimentale, alcuni specifici corsi professionalizzanti. In questo scenario nazionale, anche in Umbria i Collegi provinciali dei geometri e geometri laureati si sono messi al lavoro per promuovere la riforma del percorso di accesso alla professione. Mercoledì 2 maggio, i due Consigli direttivi dei professionisti di Perugia e Terni si sono così riuniti nel capoluogo umbro istituendo un’apposita commissione regionale che si dovrà occupare della materia.



“Abbiamo già avviato i contatti con l’Università degli studi di Perugia e con il rettore Franco Moriconi per sviluppare apposite convenzioni e percorsi formativi – ha annunciato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi –. Le stesse direttive europee, d’altronde, prevedono che, anche per le professioni intellettuali tecniche, debba essere obbligatorio il diploma di laurea”.



Un obiettivo questo che l’Italia deve raggiungere entro il 2020 e che, nel frattempo, ha portato il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli a varare il decreto ministeriale 935/2017 che ha dato il via libera, già dall’anno accademico 2018-2019, alla creazione di nuove lauree professionalizzati. “Non è solo una questione di normativa – ha sottolineato il vicepresidente del Collegio dei geometri di Perugia Alviero Palombi –. La società si è evoluta tantissimo e anche noi professionisti, viste le sempre più numerose attività in cui siamo impegnati quotidianamente, dobbiamo dare risposte al passo con i tempi. A quasi novant’anni dalla prima regolamentazione della professione del geometra, crediamo che sia assolutamente giunta l’ora di una svolta, così che i giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro con una cultura più ampia e adeguata alle necessità del mercato, e quindi con più facilità”.