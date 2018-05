Università, aula del corso di laurea di Medici intitolata al nostro luminare di fama internazionale

Lunedì 28 maggio 2018, alle ore 9.30, nell'Aula Magna del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della sede di Terni (in via Mazzieri n. 3) si terrà la cerimonia per intitolare l'Aula 5 alla memoria del professor Giuseppe Schillaci di cui tutti ricordano l'impegno scientifico, didattico e la grande figura umana. E'stato direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna e del Dipartimento di Medicina e Specialità Mediche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Santa Maria” di Terni.

Alla cerimonia interverranno il Magnifico Rettore Franco Moriconi, il professor Massimo Curini, direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni, il dottor Maurizio Dal Maso, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, il professor Gaetano Vaudo e il dottor Giacomo Pucci. L’iniziativa è stata promossa dal personale docente, non docente e studentesco del Polo Scientifico Didattico di Terni.