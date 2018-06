Università per stranieri, dalle urne escono i due candidati per il ballottaggio finale

Ancora una volta fumata nera per le elezione del nuovo Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri, ma dopo questo voto i candidati passano da 3 a due come previsto dal regolamento delle votazioni. Fuori, avendo preso meno voti tutti, Giovanna Zaganelli mentre si giocheranno la guida dell'Ateneo per il prossimo triennio (2018-2021): Giuliana Grego Bolli e Enrico Terrinoni, rispettivamente 31 e 25 voti.Su 77 aventi diritto hanno votato in 76. Il ballottaggio finale è fissato per martedì 26 giugno