L'Università per Stranieri cerca giovani talenti, il bando per la selezione di 10 aspiranti esperti

L'Università per Stranieri di Perugia cerca giovani talenti. Pubblicato il bando per la "selezione di 10 giovani, 5 italiani e 5 tunisini, aspiranti esperti in processi transnazionali euro-mediterranei per l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia – Tunisia"

La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 28 settembre 2018. Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibili sul sito dell'Università.

Il progetto, è spiegato sul sito dell'Università per Stranieri, realizzato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, consentirà ai 10 giovani selezionati di frequentare gratuitamente nel periodo ottobre 2018 - marzo 2019 un corso professionalizzante della durata di 4 settimane, di cui le prime 2 in e-learning (30 ore) e le altre 2 in presenza presso la sede dell’Università per Stranieri di Perugia (60 ore); un tirocinio formativo di 1 mese (in Italia per i giovani tunisini e in Tunisia per i giovani italiani) presso un soggetto profit o non profit che opera nel settore dell’internazionalizzazione e della cooperazione euro–mediterranea; un workshop finale in Tunisia, della durata di 3 giorni, dal titolo “Internazionalizzazione e cooperazione Italia – Tunisia”.