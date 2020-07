Coronavirus, all'Università di Perugia la prima sessione di laurea in presenza

Un altro passo verso la normalità dopo l'emergenza coronavirus. Dopo gli esami, ecco la laurea in presenza. E Giurisprudenza apre la strada, con un ospite speciale: il Rettore Oliviero. L’Università degli Studi di Perugia, spiega una nota dell'Ateneo, "ha dato avvio, in maniera sperimentale, alla riapertura parziale e graduale delle proprie strutture, in forza dei provvedimenti statali e regionali e avendo ricevuto il parere tecnico positivo del “Comitato tecnico-scientifico di Ateneo per l’analisi dei rischi relativi alle emergenze sanitarie".

Domani mattina, 7 luglio 2020, alle ore 9, al Dipartimento di Giurisprudenza, si terrà una sessione di laurea in presenza con la partecipazione del professore Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia. Saranno cinque i laureandi che discuteranno in presenza il loro elaborato finale, accompagnati ciascuno da un massimo di cinque persone. "Per consentire questo - spiega l'Università - , raccolta la disponibilità di alcuni docenti e laureandi, sono state messe in atto le condizioni tecniche per consentire il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento, predisponendo un percorso per differenziare entrata e uscita e garantendo la sanificazione degli ambienti".