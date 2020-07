Università di Perugia, premio di laurea "Alberto Mezzasoma": mille euro per la tesi

Per onorare la memoria del dottor Alberto Mezzasoma, per lunghi anni Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Perugia, il Comitato Direttivo della Associazione "Alberto Mezzasoma" bandisce un concorso ad un premio annuale di laurea del valore di 1.000 euro, da assegnare alla migliore tesi di laurea discussa tra il primo gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020 in uno dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia. Il premio è destinato ad una tesi di laurea magistrale, specialistica o “vecchio” ordinamento, elaborata da laureati figli di dipendenti o ex-dipendenti dell’Ateneo perugino.

I concorrenti dovranno presentare domanda in carta semplice indirizzata al Presidente del Comitato Direttivo dell’Associazione “Alberto Mezzasoma” - Segreteria Direzione Dipartimento di Economia, Via Pascoli, 20, 06123, Perugia - entro le ore 12 del giorno 31 gennaio 2021 o farla pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro la stessa data.

I concorrenti dovranno presentare in carta semplice, pena la esclusione dal concorso, la seguente documentazione: certificato di laurea con l’indicazione dei voti riportati nei singoli esami sostenuti (anche a mezzo dichiarazione sostituiva di atto di notorietà); due copie della tesi di laurea, controfirmate dal relatore; certificato attestante di essere figli di dipendenti o ex-dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia (anche a mezzo dichiarazione sostituiva di atto di notorietà).

L’assegnazione del premio sarà stabilita da una Commissione di tre membri, nominati dal Rettore dell’Università di Perugia tra i Docenti di ruolo dall’Ateneo e presieduta dal Presidente dell’Associazione stessa. Il giudizio della Commissione è inappellabile.