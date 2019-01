Università di Perugia, prestigioso premio internazionale per la ricercatrice perugina

L’American College di Epidemiology ha attribuito alla dottoressa Laura Pazzagli il riconoscimento per il miglior articolo pubblicato sugli Annals di Epidemiology nel 2018 da un Ricercatore Junior.

La dottoressa Pazzagli lavora attualmente come ricercatrice postdoc nel Centro di farmacoepidemiologia del Dipartimento di medicina, nel prestigioso Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca a Perugia in “Metodi matematici e statistici per le scienze economiche e sociali" avendo come supervisore la professoressa Elena Stanghellini.

La tesi di Dottorato della Pazzaglia (dal titolo "Inverse probability weighting and doubly robust estimators under model misspecification and a study on the socioeconomic determinants of end-stage renal disease in Sweden") è stata elaborata, in parte, all’Università di Umeå, sempre in Svezia e le ha consentito di conseguire l’attuale contratto con il Karolinska Institutet.