Il regno del design del futuro e degli arredi realizzati con la stampante 3D: il nuovo laboratorio dell'Università

A Ponte Felcino un innovativo spazio per sperimentare la creatività nel settore design e gli oggetti d'arredo realizzati tramite stampanti 3D. L'Università di Perugia, insieme alla società Made in Italy LAB, tra i protagonisti nel settore dell'innovazione digitale, ha realizzato questo spazio per gli universitari, in particolare per gli iscritti al Corso di Laurea in Design attivato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Il Workshop permanente, dotato di strumenti di ultima generazione nel settore del design e della stampa 3D, è in grado di accogliere fino a 100 studenti, che potranno utilizzarlo per sperimentare la propria creatività svolgendo attività di progettazione diversificate.

Il professor Paolo Belardi, Presidente del Corso di Laurea in Design, ha spiegato le modalità di utilizzo nel nuovo spazio. "Oltre alle attività didattiche canoniche quali lezioni, seminari, conferenze ed esercitazioni extempore sarà attivata una forma didattica innovativa, che abbiamo ribattezzato, appunto, workshop permanente e che consisterà nella possibilità, da parte degli studenti iscritti al corso di laurea in Design, di frequentare liberamente, nel pomeriggio di un giorno infrasettimanale prestabilito, l'aula all'uopo allestita dalla società Made in ItalyLAB e di partecipare direttamente alle attività operative della società in modo tale da affrontare, sotto la guida dei tutor aziendali, attività professionali sperimentali impiegando, ove utile, le attrezzature di nuova generazione in dotazione. Le ore di frequenza, e quindi di workshop, saranno certificate periodicamente dalla società Made in ItalyLAB e concorreranno alla formazione del monte ore previsto dal piano degli studi del corso di laurea in Design tra le Ulteriori Attività Formative”



“Workshop permanente è un progetto didattico innovativo nato sulla scia della naturale propensione del DICA all’apertura verso il mondo esterno, il territorio, l’imprenditoria, accompagnata dalla visione illuminata di una azienda, Made in Italy Lab, che ha creduto in questo progetto e ha deciso di investire con noi e per i nostri studenti tempo e soprattutto risorse": ha aggiunto il professor Giovanni Gigliotti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale "L’apertura di un Dipartimento universitario, e in particolare per uno ingegneristico, verso l’esterno, è di fondamentale importanza per permettere un immediato trasferimento tecnologico nel mondo dell’impresa derivante dalle ricerche condotte e per consentire ai propri studenti di approcciarsi sin dai tempi dell’università con il mondo del lavoro".

Tancredi Boco, Presidente del Gruppo T&RB e cofondatore Made in Italy LAB, e Marco Schippa, cofondatore Made in Italy LAB hanno illustrato il perché della scelta di legarsi all’Università degli Studi Perugia.

“T&RB, azienda grafica e pubblicitaria, opera da quasi 50 anni nel mondo della creatività – ha spiegato Tancredi Boco -. Oggi quello che più ci interessa è investire in questa relazione stretta tra impresa e università, binomio imprescindibile per andare avanti in maniera veloce per recuperare tempi e valori. Occorre fare sistema tra i due mondi, appunto impresa e università, collegare teoria e studio con la pratica e le realizzazioni”.

“Vogliamo che i giovani abbiamo un’occasione come quella rappresentata da Workshop Permanente per mettersi in gioco, sperimentare: un luogo dove possano studiare ma anche vivere le dinamiche del mondo del lavoro – ha aggiunto Marco Schippa -. La sfida è ‘unire’, ‘accorciare’ il gap che c’è tra le aziende e i bisogni dei territori”.