Università di Perugia, prestigiosa nomina internazionale e premio per il professor Piero Dominici

Il professor Piero Dominici, docente nel Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, è stato nominato di recente “Fellow” della World Academy of Art & Science, per meriti scientifici e di ricerca.

La World Academy of Art & Science è una delle istituzioni scientifiche più prestigiose nel mondo, di cui fanno parte 650 tra scienziati, ricercatori e studiosi di tutto il mondo che si sono particolarmente distinti nei diversi settori della ricerca e nei diversi campi disciplinari.

Dominici, che insegna Comunicazione pubblica, di Attività di Intelligence e di Sociologia dei Fenomeni Politici, è direttore scientifico del Complexity Education Project - gruppo di ricerca internazionale dell’Università degli Studi di Perugia – e Director (Scientific Listening) del Global Listening Centre.

Il professor Dominici, inoltre, a inizio anno, ha ricevuto il prestigioso Premio Internazionale Elisa Frauenfelder – sezione “Cultura e Innovazione”, assegnato da un comitato scientifico internazionale per la sua monografia “Dentro la Società Interconnessa. Prospettive etiche per un nuovo ecosistema della comunicazione” (FrancoAngeli, Milano 2014); la prossima edizione del volume, di imminente pubblicazione, aggiornata e integrata con nuovi capitoli, sarà intitolata “Dentro la Società Interconnessa. La cultura della complessità per abitare i confini e le tensioni della civiltà ipertecnologica”.