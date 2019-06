Università di Perugia, prestigiosa nomina internazionale per il professor Paolo Mancini

Il professor Paolo Mancini è stato nominato Fellow dell’International Communication Association (ICA) nel corso del convegno annuale tenutosi nei giorni scorsi a Washington: "Il titolo di Fellow, letteralmente ‘collega’, - spiega una nota dell'Università degli Studi di Perugia - viene assegnato a quei ricercatori che si sono particolarmente distinti per il contributo alla ricerca nel campo della comunicazione umana e di massa".

E ancora: "Un riconoscimento di valore da parte di un’organizzazione prestigiosa che riunisce centinaia di studiosi di tutto il mondo e che colloca Mancini (fino a qualche mese fa Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia), tra i più importanti specialisti del settore: premia anni di studio e di ricerca applicata soprattutto nell’analisi comparata della relazione tra mass media e politica".

Per il suo volume “Comparing Media Systems”, Paolo Mancini aveva già ricevuto, in precedenza, diversi premi in ambito internazionale tanto da figurare al terzo posto tra gli studiosi più citati al mondo per le ricerche sulla comunicazione.