Università di Perugia, prestigioso premio nazionale al dottor Marco Cherin

La Società Paleontologica Italiana, all’unanimità, ha assegnato per il 2020 la prestigiosa Medaglia “Giovanni Merla” al dottor Marco Cherin, del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia.

Il riconoscimento – intitolato a Giovanni Merla (1906-1984), che appena trentenne, ricoprì la prima cattedra di Paleontologia in Italia, istituita presso l’Università di Firenze – premia l'attività di giovani studiosi italiani nel campo della Paleontologia.

Il riconoscimento al dottor Cherin è stato conferito con le seguenti motivazioni: "Per le sue competenze in materia paleontologica che lo hanno portato a esperienze di ricerca presso università e musei internazionali e per i suoi studi che hanno fornito contributi importanti alle conoscenze dei mammiferi continentali e marini del Neogene-Quaternario dell’area mediterranea e dell’Africa orientale. Le sue ricerche di carattere sistematico, filogenetico, tafonomico e paleoecologico si sono spesso basate sull’analisi di immagini acquisite attraverso le più moderne e sofisticate tecniche tomografiche (TAC, luce di sincrotrone, ecc.) e i risultati pubblicati su riviste internazionali ad alto indice bibliometrico. Nel tempo, le attività di ricerca, scavo e restauro del dottor Cherin sono diventate punti di riferimento per numerosi studenti in tesi, dottorandi e tirocinanti anche provenienti da Corsi di Laurea di carattere biologico-naturalistico".