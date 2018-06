Università di Perugia, nuovo master unico in Italia: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al Master universitario di I livello in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la Cultura, la Creatività ed il Multimediale”, promosso dall’Università di Perugia e dal Centro italiano di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo che ospiterà i corsi.

Il master risponde alla crescente domanda di profili innovativi da inserire nel campo della progettazione europea e dell’accesso ai fondi diretti e indiretti dell’Unione. Focus specifico del Master è lo studio e l’analisi per l’accesso ai fondi europei nei settori culturale, creativo, multimediale ed audiovisivo.

L’offerta didattica permette ai partecipanti di acquisire conoscenze teoriche e competenze tecnico-gestionali per presentare domande di finanziamento per la realizzazione di progetti europei. Il Master si configura quale percorso di alta formazione dalla durata di circa 16 mesi. La didattica consta di 300 ore e si svolge in formula weekend due volte al mese così da incentivare la frequenza anche da parte di soggetti già inseriti nel mondo del lavoro. Le lezioni si terranno presso il Centro italiano di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Dopo il percorso di didattica, è prevista fase di tirocinio, presso soggetti pubblici e privati convenzionati con l’Università, per un totale di 400 ore.