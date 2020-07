Università di Perugia, lauree in presenza anche al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

Nuove lauree in presenza all'Università degli Studi di Perugia. Domani, mercoledì 15 luglio 2020, si terrà in presenza la seduta di laurea del corso di studio magistrale in Valutazione del funzionamento individuale in psicologia clinica e della salute al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (Fissuf).

Otto i laureandi che discuteranno la loro tesi. Con loro potranno assistere al massimo quattro accompagnatori, così da garantire il rispetto delle vigenti norme di sicurezza ma consentire comunque, al contempo, ai candidati, la possibilità condividere la gioia dell'importante momento.

La Commissione sarà presieduta dal professor Stefano Federici e composta dai Professori Valerio Santangelo, Michele Capurso, Chiara Pazzagli, Maurizio Peciccia, Elisa Delvecchio e Oxana Bereshechenko.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sessione di laurea si svolgerà nell’Aula Magna del Dipartimento. "Sarà un simbolico ritorno - sottolinea il Direttore del Fissuf, la orofessoressa Claudia Mazzeschi - : con questa seduta il Dipartimento intende rappresentare tutte le Commissioni di tutti i corsi di studio Fissuf che stanno lavorando a distanza, con forza ed entusiasmo per permettere a più di 200 laureandi di raggiungere l’ambito traguardo".