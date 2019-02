“L’impresa editoriale”, Spring School del Dipartimento Fissuf dell’Università degli Studi di Perugia

Cultura dell’innovazione, valori, imprenditoria e l’incontro con il mondo del lavoro nel settore editoriale. Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università di Perugia, diretto dalla professoressa Claudia Mazzeschi, presenta la nuova Spring School “Etica, Economia e Beni relazionali. L’impresa editoriale”, al coworking di Fontivegge, Binario 5, dall’8 al 13 aprile 2019.

La Spring School, nella sua edizione 2019 (8-13 aprile), propone un percorso volto a far incontrare i valori dell’economia civile con le sfide del mestiere dell’editore. Alla scoperta degli strumenti e delle opportunità del settore, si affronteranno tutti gli aspetti dell’imprenditoria dell’ambito editoriale, nell’ottica di perseguire una cultura dell’innovazione. Dalla genesi del libro alla diffusione nello scaffale e in rete: redazione, grafica, diritti d’autore, comunicazione, distribuzione, passando anche per l’editoria digitale. A contatto diretto con le esperienze di professionisti del settore, i partecipanti avranno modo di sbirciare tra gli ingranaggi del mondo editoriale e prepararsi per entrare a farne parte.

“Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, tra le molte altre iniziative, per due anni ha scommesso su una summer school dedicata al dialogo tra etica ed economia intorno al tema dei beni relazionali. L’obiettivo era duplice: ampliare l’offerta formativa e offrire contestualmente un momento di incontro con il mondo del lavoro dentro la cornice dell’economia civile (alla quale è dedicato un curriculum della magistrale di filosofia). Quell’esperienza ha fatto da "incubatore” al Master in Etica, Economia e Management che partirà ad Aprile. Da quell’esperienza nasce anche questa spring school, che, dentro i medesimi riferimenti, vuole incontrare il settore editoriale, quale possibile modello di impresa per l’economia civile ed esempio di sfida culturale, economica e sociale. Non semplicemente l’occasione per studenti di affacciarsi con uno “sguardo occupazionale” su questo ambito, ma possibilità per tutti di riflessione e confronto attorno ad un settore che resta leva culturale decisiva del nostro Paese”, spiega il professor Luca Alici, coordinatore del Corso.

Il corso ha la durata di una settimana, dall’8 al 13 aprile 2019, per 75 ore complessive: 36 di lezioni frontali, 4 ore di laboratorio e 30 di studio individuale. Possono partecipare alla Spring School tutti coloro che siano in possesso di un diploma di scuola superiore. Il minimo degli iscritti è 10, il massimo 30. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza sottoscritto dal Rettore dell’Università degli Studi di Perugia con relativo conseguimento dei crediti formativi. La quota di iscrizione è di 310 euro. Il bando per l’iscrizione è disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Perugia. La scadenza è per il 20 marzo 2019.