Prosegue a tamburo battente la ricerca del professor Franco Cotana, segnatamente nei campi della fisica e dell’energia. Uno dei segmenti di ricerca – al fianco di ingegneri e architetti – è quello dell’efficienza energetica negli edifici e di edifici a Zero Energia.

L'obiettivo condiviso è quello di arrivare a costruire edifici che dal 2030 possano autonomamente produrre tutta l’energia di cui hanno bisogno. Un esempio illuminante lo abbiamo proprio nel nostro territorio.

Un edificio a quasi-zero energia (NZEB near-zero energy building), che ha suscitato ampio interesse, è il primo al mondo certificato dal Green Building Council Italia (GBC It) LEED con il protocollo Historic Building delle ex scuderie di S. Apollinare dell’Università degli Studi di Perugia. La struttura ha infatti ricevuto la placca Oro per le altissime prestazioni energetiche e ambientali.

I dettagli del progetto sono stati oggi illustrati nel corso di un apposito convegno studio.

È il caso di ricordare che edifici storici italiani restaurati e presentati come casi di eccellenza hanno avuto vasta eco a La Habana, per il primo caso di applicazione internazionale del protocollo energetico-ambientale. Perugia può dunque legittimamente esprimere pubblico consenso verso la figura di Franco Cotana, studioso che alimenta la stima e l’apprezzamento internazionali verso la sua persona e nei confronti dello Studium perusinum