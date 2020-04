Università di Perugia, il professor Cotana nella commissione per il programma nazionale della ricerca

Onore a Franco Cotana e allo Studium perusinum per la nomina al Programma Nazionale di Ricerca del MUR.

Cotana entra dunque nella Commissione di esperti incaricata di supportare il Ministero dell’Università e Ricerca nella definizione del programma nazionale della ricerca PNR 2021-2027.

La prestigiosa nomina è tanto più significativa se si pensa che Cotana è stato cooptato come unico professore dell’Università di Perugia. La designazione è pervenuta, per le vie ufficiali, tramite la Segreteria Tecnica del Ministro Manfredi MUR per formare la commissione di esperti, costituita da un centinaio di professori di tutte le università e enti di ricerca nazionali.

La comunicazione è stata inviata anche al rettore e agli organi accademici per le vie istituzionali. Il PNR – previsto dal d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204 – è il documento che orienta la politica di ricerca in Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questa Commissione – ci ricorda il professor Franco Cotana – individua priorità, obiettivi e azioni, volte a sostenere la coerenza, l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale della ricerca e contiene linee di indirizzo a livello nazionale”. In tale contesto, Cotana è stato individuato come esperto per la redazione delle linee guida relativamente al “sotto-àmbito” Gestione delle Risorse Agricole nell’Ambito Tecnologie sostenibili, Agroalimentare, Risorse naturali e ambientali.