Università, come arginiamo l'uso del contante? Concorso per gli studenti, tre premi da 500 euro l'uno

Un concorso di idee, rivolto agli studenti di Economia dell'Unipg, per arginare l'uso del contante. Sul tavolo tre premi da 500 euro l'uno. A lanciare l'idea Fisac Cgil e Università degli Studi di Perugia. Il punto di partenza è questo: "Usura, riciclaggio, evasione fiscale, lavoro nero sono alcuni dei fenomeni di illegalità che condizionano più pesantemente lo sviluppo dell’Italia e di conseguenza anche dell’Umbria. C’è un elemento che accomuna e rende possibili tutte queste tipologie di reato: l’uso del denaro contante, che nel nostro paese resta a livelli molto più alti della media europea e distanti anni luce da quelli dei paesi più avanzati, in particolare del nord Europa".

L’idea è quella di stimolare un riflessione sul problema dell’uso e dell’abuso del denaro contante in particolare tra i giovani, promuovendo un concorso di idee per l’anno accademico 2018-2019 rivolto agli studenti di Economia dell’Università di Perugia (sia dei corsi di laurea triennali che di quelli di laurea magistrale) con tre premi per i migliori elaborati da 500 euro l’uno, che verranno assegnati nel corso di un’iniziativa pubblica che si terrà nel mese di aprile 2019 (mentre la scadenza per la consegna è fissata al 15 febbraio).

“Il pagamento in denaro contante - si legge nel bando di concorso - è spesso strumentale al favoreggiamento di gravi fenomeni criminali quali il riciclaggio dei capitali. l’evasione e la frode fiscale, con serie distorsioni del mercato, a scapito di imprese rispettose della legge, oltre a favorire la crescita dell’economia sommersa e il lavoro nero irregolare. Obiettivo del concorso - si legge ancora - oltre ad un approfondimento sull’uso del denaro oggi, è la progettazione, anche attraverso un’analisi comparata di sistemi adottati in altri paesi, di strumenti e soluzioni concrete, innovative e originali, volte a ridurre gli effetti degenerativi, sociali, economici e politici legati all’uso illecito della moneta contante, con la salvaguardia nello stesso tempo dei diritti di privacy e riservatezza dei cittadini”.