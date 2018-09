Da Perugia agli Stati Uniti, il primo studente dell'Unipg al City College di New York

Dall'Umbria agli Stati Uniti. Luca Fantaccione, studente di Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi di Perugia si trova a New York, al City College della City University of New York (Cuny), dove rimarrà 5 mesi per sostenere 4 esami e completare il piano di studi.

Si tratta del primo studente proveniente dall’Ateneo di Perugia che può vivere quest’ importante esperienza didattica e scientifica al Cuny grazie all’accordo sottoscritto, alla fine dello scorso anno, dal professor Franco Moriconi, Rettore dell’Università di Perugia, con il Calandra Institute e con la City University of New York; protocollo che prevede scambio di docenti e studenti e che ha consentito di avviare una collaborazione per attività di ricerca nel settore delle energie rinnovabili e delle Biomasse in particolare.



A New York, insieme a Fantaccione, nei giorni scorsi è stato presente il professor Franco Cotana (Ordinario di Fisica Tecnica Industriale nella Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia presidente e coordinatore del Dottorato di Ricerca internazionale ed industriale in Energia e Sviluppo), promotore dell’accordo fra i due Atenei e che in prospettiva consentirà importanti collaborazioni scientifiche, non solo nel campo ingegneristico ma anche in tutti gli altri settori scientifici e anche umanistici.

Per il professor Cotana, che ha tenuto anche alcune lezioni volte a far conoscere le eccellenze scientifiche di Perugia, il soggiorno a New York è stata l’occasione per rafforzare i rapporti con i professori Marco J. Castaldi, direttore del Centro di ricerca Earth Engineering della CUNY e Anthony Tamburri, Rettore del Calandra Institute, per ulteriori progetti scientifici e scambio studenti: già in quest’anno accademico studenti da New York potranno frequentare il dottorato in Energia e Sviluppo sostenibile e corsi di studio umanistici presso lo Studium.