Università di Perugia, scadenze anticipate per l'iscrizione ad alcuni corsi di laurea: l'elenco

Corsa alle immatricolazioni per il nuovo anno accademico dell'Unipg. Ma per alcuni corsi di laurea resta poco tempo per presentare la domanda. I Corsi di Laurea ad accesso programmato sia locale che nazionale hanno scadenze anticipate. E l'Università di Perugia non fa eccezione. I bandi sono pubblicati sull’home page dell'Ateneo di Perugia.

Per tutti gli altri c'è ancora tempo. Fino al 22 ottobre 2018 sono aperte le immatricolazioni all’Università degli Studi di Perugia per i corsi di laurea di primo livello e per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso libero. La domanda di immatricolazione può essere compilata on-line direttamente da casa o recandosi presso il Punto Immatricolazioni di Perugia e Terni; il Manifesto degli Studi e tutte le informazioni utili al fine di effettuare correttamente l’immatricolazione sono disponibili all’indirizzo: https://www. unipg.it/