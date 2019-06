Università di Perugia, nuove borse di studio e assegni di ricerca: accordo con TeamDev

Nuovo accordo quadro per l'Università di Perugia. La collaborazione avrà una durata di 8 anni e potrà essere rinnovata. Il Magnifico Rettore dell'Ateneo di Perugia Franco Moriconi e Andrea Cruciani, presidente del Consiglio di Amministrazione di TeamDev s.r.l., hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione.

TeamDev, spiega l'Università di Perugia in una nota, "è un'azienda di sviluppo software e consulenza su sistemi informativi geografici e opera in ambito di innovazione tecnologica: è molto attiva nel mondo della ricerca e dello sviluppo internazionale e intende potenziare la propria collaborazione sul territorio per favorire la cooperazione in partnership di interesse comune".

L’accordo tra l'azienda e l'Università nasce "per favorire progetti formativi e di orientamento per lo sviluppo delle attività di ricerca, e per organizzare attività a supporto dei corsi di Dottorato per promuovere una formazione integrata anche attraverso borse di studio e assegni di ricerca".

Alla firma a Palazzo Murena, sede del Rettorato, erano presenti anche professori Massimiliano Marianelli, Ordinario del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, e Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca “Human Impact Research” e Delegato alla didattica dell'Ateneo, e David Ranucci, Associato del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Delegato per l'Alta Formazione.