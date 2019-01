Speciale EUmbria - EUROPEE 2019: Rischio manipolazioni e fake-news anche in Umbria? Un’indagine UE fa salire il sospetto...

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto FISE- Europe Direct Terni – Comune di Terni – Università di Perugia, con il cofinanziamento della Commissione Europea".

EUROPEE 2019: Rischio manipolazioni e fake-news anche in Umbria? Un’indagine UE rivela preoccupazioni generali per la tutela della privacy Stando all'indagine svolta 'dalla Commissione Europea la maggioranza dei cittadini dellìUE è preoccupata che le campagne di disinformazione, le violazioni dei dati e gli attacchi informatici possano interferire con i processi elettorali. A soli 5 mesi dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo il rischio di manipolazione è percepito come elevato, soprattutto in seguito allo scoppio del caso Cambridge Analytica del marzo scorso. Lo testimoniano anche le recenti dichiarazioni di Giovanni Buttarelli, garante europeo per la protezione dei dati personali: “Tutti coloro che utilizzano lo smartphone per comunicare [...] non possono essere oggetto di una profilazione basata sul monitoraggio occulto di tutte le loro parole per fornire messaggi mirati.”

Dai risultati dell'indagine Eurobarometro (strumento di raccolta di sondaggi di opinione), pubblicati lo scorso 26 novembre, emergono percentuali precise sui fattori di incertezza che più preoccupano gli elettori. Il 61% teme che le elezioni possano essere manipolate tramite attacchi informatici, il 59% che possano essere influenzate da soggetti stranieri e gruppi criminali mentre ben il 67% teme che i dati personali lasciati on-line possano essere usati per orientare i messaggi politici che si ricevono.

Tuttavia, sempre secondo la citata indagine, la grande maggioranza dei cittadini europei (74-81%) si sentirebbe comunque più sicura nel caso i principali social media (come Facebook o Twitter) offrissero un maggior grado di trasparenza, ma anche se tutti i partiti politici avessero davvero pari possibilità di accesso a tali mezzi. Inoltre, la maggioranza dei cittadini dell’Unione ritiene necessaria l'introduzione del silenzio elettorale anche on-line, così come già avviene per i media tradizionali.

Sembra che la Commissione europea si stia muovendo nelle direzioni suggerite dai cittadini dato che, già a settembre, aveva proposto una serie di misure concrete a tutela della libertà, della sicurezza e dell'imparzialità delle elezioni. Tali misure prevedono una maggiore trasparenza nella propaganda politica on-line e la possibilità di infliggere sanzioni per l'uso illecito di dati personali. É stata poi istituita una rete europea di cooperazione elettorale, che si riunirà per la prima volta nel gennaio 2019.

Infine, il mese scorso, importanti società tecnologiche hanno firmato un “Codice di buone pratiche in materia di disinformazione” che contribuirà ad apportare maggiore trasparenza sulla propaganda politica on-line.

