Università, immatricolazioni aperte: scadenze anticipate per alcuni corsi di laurea, ecco quali

Sono aperte, dal 1° agosto sino al 22 ottobre 2018, le immatricolazioni all’Università degli Studi di Perugia per i corsi di laurea di primo livello e per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso libero. La domanda di immatricolazione può essere compilata on-line direttamente da casa o recandosi presso il Punto Immatricolazioni di Perugia e Terni.

Il Manifesto degli Studi e tutte le informazioni utili al fine di effettuare correttamente l’immatricolazione sono disponibili all’indirizzo: https://www. unipg.it/

Procedure specifiche sono previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale di durata biennale (iscrizioni consentite sino al 28 febbraio 2019) e, soprattutto, per i Corsi di Laurea ad accesso programmato sia locale che nazionale, le cui scadenze sono anticipate. Per questi ultimi è necessario consultare i bandi

