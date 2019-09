Un ricorso al Tar blocca le biblioteche universitarie, la protesta dell'Udu

Un ricorso al Tribunale amministrativo blocca le attività delle biblioteche universitarie e la Sinistra Universitaria Udu Perugia esprime preoccupazione.

“A causa del ricorso al Tar da parte della cooperativa esclusa, non è stato ancora possibile eseguire il cambio di gestione dei servizi bibliotecari in capo alle cooperative fino a che i giudici non si esprimeranno in merito, ossia fino al 13 settembre – si legge in una nota dell’Udu - Ovviamente chi si troverà a scontare gli effetti di questo problema saranno gli studenti, che fino a tale data non potranno utilizzare i locali delle biblioteche in orario pomeridiano proprio nella fase finale della sessione di esami estiva, che rende il disservizio estremamente problematico per molti ragazzi. A ciò si aggiunge l’inattività dell’Ateneo e dei dipartimenti nel cercare soluzioni alternative per offrire spazi per studiare in questo periodo”.

Dichiara Lorenzo Gennari, Coordinatore della Sinistra Universitaria Udu Perugia: “Non è accettabile che l’UniPg tagli così drasticamente la fruizione di un servizio importantissimo in una fase così delicata per la preparazione della sessione di esami e di laurea. Tale situazione è resa ancora più evidente dall’annoso problema degli spazi universitari: l’università dovrebbe essere una seconda casa per lo studente e questo implica che i suoi spazi vengano continuamente ampliati e migliorati, non bastano. Ridurre ulteriormente i servizi senza una alternativa è miope - continua Gennari - Come Sindacato Studentesco ci attiveremo per richiedere a tutti i dipartimenti di mettere a disposizione degli spazi alternativi come palliativo per queste due settimane, ma l’Amministrazione non può più sottrarsi a un potenziamento complessivo della gestione degli spazi e dei servizi bibliotecari in primis”.