Inclusione, legalità e volontariato, Perugia ricorda Clara Sereni con un concorso letterario

Un premio letterario per ricordare la scrittrice Clara Sereni. Si è svolta oggi alla Sala della Vaccara la presentazione della prima edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, intitolato alla scrittrice già vicesindaco della città, scomparsa nel 2018. Sono intervenuti: Leonardo Varasano (Assessore alla Cultura del Comune di Perugia), Francesca Silvestri (direttore editoriale ali&no editrice, coordinatrice del Comitato promotore del Premio), Carolina Ansidei di Catrano (vicepresidente Centro Pari Opportunità Regione Umbria), Alessandra Cianetti (Circolo dei Lettori di Perugia), Elena Cesaretti (Centro Atlas), Anna Sereni e alcuni membri della giuria specialistica del Premio.

Il Premio (scadenza 30 marzo 2020), il primo legato alla città di Perugia, è promosso dall’Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi e ali&no editrice, con cui la scrittrice aveva condiviso diversi progetti letterari negli ultimi dieci anni, in collaborazione con il Comune di Perugia e la rivista “Noi donne”, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, del Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria e di Banca Etica.

Il Bando sarà presto disponibile sui canali mediatici (facebook, Instagram e twitter) di ali&no editrice, Officina delle Scritture e dei Linguaggi e del Comune di Perugia. Prima di Natale è prevista una serata di presentazione pubblica (la cui data è in corso di definizione) del Premio e dei Giurati con un ospite speciale.

Molti i patrocini importanti a questa iniziativa, primo fra tutti quello della Presidenza della Repubblica Italiana, per cui è stato avviato iter di concessione di una Medaglia del Presidente, quello dell’UCEI (Unione Comunità Ebraiche Italiane), della Provincia di Perugia, dell’Università degli Studi di Perugia, della Fondazione La città del Sole Onlus.

Il Premio si rivolge a tutto il territorio nazionale, ma coinvolgerà attivamente la città di Perugia attraverso le Biblioteche, Il Circolo dei Lettori, l’Università e le Scuole come Giuria popolare che affiancherà una Giuria specialistica presieduta da Walter Veltroni e composta da personalità di spicco della cultura italiana e locali legate alla sua figura per affettività o percorsi culturali condivisi. Tra i Premi sono previste opere realizzate dai pazienti autistici del Centro Atlas e dagli artigiani della Strada della Ceramica Umbra per un coinvolgimento ampio e significativo del territorio.

Il Concorso ha trai i suoi obiettivi quello di promuovere opere edite e inedite di narrativa (genere romanzo e racconto) con tematiche legate all’universo femminile e a quello sociale (inclusione, cura di sé e degli altri, volontariato, legalità, accoglienza), argomenti su cui Clara Sereni era impegnata in prima linea anche con la sua produzione letteraria.