Un pomeriggio fra sapori e saperi tutti calabresi organizzato dai tanti figli di Calabria adottati da Perugia

San Matteo degli Armeni… un pomeriggio fra sapori e saperi tutti calabresi. Occasione di riunione per i tanti figli della generosa terra calabra, ormai perugini d’adozione, nella biblioteca più a(r)mena e pacifista della Vetusta. Presentazione del libro di Maria Zanoni “Piatti e Gulie, cibo e gusto di Calabria”. L’evento si apre con una proposta musicale della pianista Alessandra Starnoni. Quindi l’autrice offre il suo “Saluto a Perugia” con la poesia di un viaggiatore francese del Grand Tour.

Enzo Cordasco relaziona sul volume. Segue una comunicazione emozionale di Maria Zanoni sul suo libro. Tocca quindi al magistrato Pietro Abbritti, Presidente dell’Associazione Amici della Calabria e dell’Umbria. Il grecista Donato Loscalzo, antichista, poeta e docente universitario, parla del cibo in Grecia e in Magna Grecia.



Successivamente, Caterina Martino, estetologa e storica dell’arte, oltre che dicitrice raffinata, ha parlato del cibo nelle culture arbreche albanesi di Calabria con due letture in lingua arbreche. Franca Gasparri, Presidente Auser Volontariato Perugia-Media Valle del Tevere, ha illustrato i corsi formativi sul cibo all’interno delle associazioni Auser.

Bellissimo il reading sul rito del Pane, guidato dalla dea Madre Francesca Borgioni, col corteo delle “Sacerdotesse della Terra” Maria Porcu, Alba Landra Fuccelli, anche sensibilissima attrice. Segue la danza popolare di gruppo, sempre guidata da Francesca Borgioni, e l’aperitivo degustazione finale con panini e soppressata, nduja, vino di Cirò e dolci calabri, portati freschi da Maria Zanoni e preparati in casa dalle cuoche calabresi e da Lidia Oliva di Castrovillari. Gente, cibo, libro, relatori e attrici, musica e danza, per un pomeriggio da ricordare.