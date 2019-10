Un nuovo spazio comunitario nell'area verde di Balanzano, la Giunta approva il progetto della Pro loco

Interventi per valorizzazione l’area verde di Balanzano sonos tati approvati dalla giunta comunale di Perugia.

La Pro loco di Balanzano, come previsto dal vigente regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, ha presentato una proposta di collaborazione, condivisa con le altre associazioni, che prevede, al fine di valorizzare l’area verde, un progetto finalizzato alla costruzione di un edificio polifunzionale con finalità sociali ed aggregative, destinato ad accogliere i bagni pubblici a servizio dei fruitori del parco e “lo Sportello del Cittadino”, punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di espletare pratiche burocratiche, nonché la sede della Pro loco di Balanzano.

L’intervento sarà interamente a carico della Pro loco e verrà suddiviso in quattro fasi funzionali indipendenti l’una dall’altra. La gestione dell'area verde è attualmente assegnata nell’ambito del progetto futuro nel verde ad alcune associazioni locali (Pro Loco di Balanzano, Centro Socio Culturale “La Rondine,” A.S.D.Fortis di Balanzano, Circolo Arci Balanzano) riunite in raggruppamento.

Il Comune di Perugia provvederà, nel corso della prima fase, tramite il cantiere comunale, all’esecuzione dei lavori di scavo, risistemazione e rimodellazione del terreno.