Centri estivi a Perugia: nonostante le difficoltà, tante le proposte

Dire “centri estivi” nel 2020 vuol dire caos. Nel giorno in cui in Umbria si conclude la scuola, infatti, in questo anno terribile segnato dalla pandemia del Coronavirus e dall'emergenza sanitaria nazionale che ha costretto gli studenti e gli insegnanti alla didattica a distanza, l’esigenza di tornare a rivedersi dal vivo, alla socialità è diventata impellente. E per molte famiglie anche indispensabile. A chi affideranno, infatti, i propri figli i genitori tornati al lavoro dopo il lockdown?

La domanda è ormai ben oltre l’allarme rosso, anche perchè la Regione Umbria ha diramato solo lo scorso 5 Giugno i protocolli da rispettare per le realtà che volessero avviare le attività di centro estivo. Eppure, siamo state tra le regioni a minore impatto da Covid-19, ma le norme organizzative per far tornare i bambini alle attività di sempre sono davvero restrittive. E c'è pure il bonus centri estivi.

Però niente panico: in molte associazioni sportive o realtà educative non si sono perse d’animo e nelle poche ore che separano l’uscita delle normative regionali dalla necessità di aprire le attività per i bambini, hanno organizzato i servizi al meglio delle proprie possibilità e nel rispetto di quanto prescritto per la sicurezza di tutti.

Centri estivi, ecco chi aprirà i battenti a Perugia