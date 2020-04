La Vignetta di Pino Pellegrini - Tutti al mare... tranne gli umbri. Varato il distanziamento... marino

Tutti al mare, tutti al mare, seppur con distanziamento sociale, forse a turni, forse dentro scatole con ombrellone. Tanti forse, zero certezze. Ma qualora la pandemia consenta di andare in vacanza si potrà farlo solo andando a prendere il sole sulle spiagge della propria regione. In pratica, noi umbri, siamo fregati. Chiamalo se vuoi distanziamento sociale e marino...La vignetta del nostro Giuseppe Pino Pellegrini.

